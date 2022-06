"La Regina non ci sarà". Scatta l'allarme a Londra per il Giubileo: ecco come sta Elisabetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Una giornata che ha provato la Regina Elisabetta, quella dell'inizio del Giubileo di Platino. La sovrana, che dal 2 al 5 giugno festeggia i 70 anni di Regno, dà forfait alla messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul di Londra. Una scelta dovuta a causa di un "malessere", così lo ha definito Buckigham Palace che parla di nuove preoccupazioni per la salute della 96enne. "La Regina - si legge - ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere. In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare". E ancora, fanno sapere attraverso una nota: "La Regina attende con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Una giornata che ha provato la, quella dell'inizio deldi Platino. La sovrana, che dal 2 al 5 giugno festeggia i 70 anni di Regno, dà forfait alla messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul di. Una scelta dovuta a causa di un "malessere", così lo ha definito Buckigham Palace che parla di nuove preoccupazioni per la salute della 96enne. "La- si legge - ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere. In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare". E ancora, fanno sapere attraverso una nota: "Laattende con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - RaiNews : Malore per la #ReginaElisabetta, domani non parteciperà alla cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul - Adnkronos : Malessere per la #reginaElisabetta, domani non sarà a messa del Giubileo di platino. #ultimora - VivMilanoFSL : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - Libero_official : La #ReginaElisabetta ha accusato un 'malessere' e non parteciperà al National Service of Thanksgiving in occasione… -