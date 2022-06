La regina Elisabetta salta la messa di ringraziamento per il Giubileo di platino «con grande riluttanza» (Di venerdì 3 giugno 2022) Partecipare al Trooping The Colour ha affaticato la sovrana, che «ha avvertito un certo disagio». Colpa dei suoi problemi di mobilità. A fare le sue veci in chiesa ci sarà la famiglia reale al gran completo, compresi Harry e Meghan Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 giugno 2022) Partecipare al Trooping The Colour ha affaticato la sovrana, che «ha avvertito un certo disagio». Colpa dei suoi problemi di mobilità. A fare le sue veci in chiesa ci sarà la famiglia reale al gran completo, compresi Harry e Meghan

