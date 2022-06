La principessa Eugenia e lo scatto familiare in occasione del giubileo della Regina, la foto spopola su Instagram (Di venerdì 3 giugno 2022) La principessa Eugenia ha condiviso uno scatto familiare in occasione del giubileo della Regina Elisabetta II . Una delle nipoti della sovrana ha mostrato una foto di sé, sel marito e di suo figlio ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Laha condiviso unoindelElisabetta II . Una delle nipotisovrana ha mostrato unadi sé, sel marito e di suo figlio ...

Advertising

monarchico : La #Principessa #Eugenia al #Victoria & #Albert #Museum per celebra il #Giubileo di #Platino della #Regina… - redazionerumors : La principessa Eugenia cambia vita: da Windsor vola in Portogallo Leggi l'articolo completo su… - kiki_emme : LA PRINCIPESSA EUGENIE VIENE A VIVERE IN PORTOGALLO. Eugenia, mi offro come guida aggratis. -