La preside del liceo di Vicenza che dice alle ragazze che "non si mostra la ciccia" (Di venerdì 3 giugno 2022) Il dress code nelle scuole è sempre più un argomento di dibattito tra gli studenti (e i loro rappresentanti) e i dirigenti scolastici. E l'ultimo caso avvenuto in Veneto ha portato a un sit-in di protesta da parte dei ragazzi del liceo Fogazzaro di Vicenza potrebbe lasciare una nuova lunga scia di indignazione. Nel mirino degli adolescenti, infatti, ci sono alcuni comportamenti e alcune frasi che sarebbe state pronunciate dalla preside dell'istituto. Si parla di commenti sessisti e di bodyshaming, oltre che di accurate verifiche sugli abiti indossati della studentesse. liceo Fogazzaro Vicenza, studenti scioperano contro il bodyshaming della preside A denunciare il fatto – e a indire il sit-in di protesta – è stata la Rete degli Studenti Medi di Vicenza che ha raccolto ...

