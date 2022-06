La Pastorale della Salute di Ragusa a fianco dell’Aido (Di venerdì 3 giugno 2022) Ragusa – L’ufficio diocesano per la Pastorale della Salute di Ragusa continua a rivolgere la propria attenzione alla cultura della donazione degli organi. Nei giorni scorsi, il direttore, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha partecipato a una ulteriore iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Aido in piazza Pola a Ibla. “Certamente – dice don Occhipinti – mi rendo conto che non è facile parlare di donazione degli organi e non tutti possono capire un dono di vitale importanza. Quando invece dovrebbe diventare una cultura. Ringrazio gli amici che comprendono e condividono la mia libera scelta di donatore anche perché un giorno, quando lasceremo questa vita terrena, il nostro corpo andrà in disfacimento”. Don Occhipinti, poi, riporta le parole di chi testimonia la propria esistenza ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022)– L’ufficio diocesano per ladicontinua a rivolgere la propria attenzione alla culturadonazione degli organi. Nei giorni scorsi, il direttore, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha partecipato a una ulteriore iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Aido in piazza Pola a Ibla. “Certamente – dice don Occhipinti – mi rendo conto che non è facile parlare di donazione degli organi e non tutti possono capire un dono di vitale importanza. Quando invece dovrebbe diventare una cultura. Ringrazio gli amici che comprendono e condividono la mia libera scelta di donatore anche perché un giorno, quando lasceremo questa vita terrena, il nostro corpo andrà in disfacimento”. Don Occhipinti, poi, riporta le parole di chi testimonia la propria esistenza ...

