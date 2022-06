La missione russa e il nuovo ricatto di Putin all’Italia | «Relazioni danneggiate»

Advertising

rulajebreal : I giornali internazionali ?@libe? & ?@lemondefr? ???? ?@politico? ????denunciano la dominante propaganda russa nei tal… - _aug_10th : Ma magari…siamo tutt’orecchi! - AngelaAngelmi : @FrancescaD73 @GiuseppeConteIT Ussignur sempre quella storia. Non mi sembra che Renzi ci abbia venduto a Salaman. L… - MarinoSumo : @GiuseppeConteIT ha qualcosa da chiarire al COPASIR? @adolfo_urso - LuisaCerutti7 : @vincenx2419 @lucianoghelfi Beh,se non va bene Salvini perché compromesso ci possono andare i ministri che hanno ac… -

Il segretario della Lega Matteo Salvini non abbandona l'idea di partire per Mosca per una "di pace". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza ...in ...Ore 16.46 Mosca sulle missioni Covid in Italia: avete la memoria corta Il tentativo dei media italiani di dipingere laanti - Covid in Italia nel 2020 'come un'operazione di spionaggio ...È un ricatto Una minaccia O, invece, una dimostrazione di debolezza Ci sono tre strade per leggere l'attacco frontale che il ministero degli Esteri russo ha compiuto ieri contro l'Italia. E i suoi ...Dopo averlo chiamato ad aprile per dare una svolta alla guerra in Ucraina, il Cremlino lo ha sostituito con Gennady Zhidko, vice ministro della Difesa ...