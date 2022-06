La maestra del cinema queer Monika Treut: «La società si è aperta: l’identità trans non fa più paura» – L’intervista (Di venerdì 3 giugno 2022) «Ci sono molti film e serie tv su giovani che intraprendono una transizione di genere, ma c’è davvero poco materiale sulla vita delle persone trans anziane». A dare voce e spazio a una dimensione umana e sociale spesso trascurata ci pensa Monika Treut, regista tedesca classe 1954 i cui lungometraggi e documentari hanno fatto la storia del cinema queer. In Genderation, documentario presentato alla Berlinale del 2021 e in concorso in questi giorni al Sicilia queer Filmfest di Palermo, la regista torna a incontrare i protagonisti del suo storico documentario del 1999 sulla comunità transgender di San Francisco, Gendernauts. A Journey Through Shifting Identities. La regista Monika Treut Da Gendernauts a ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) «Ci sono molti film e serie tv su giovani che intraprendono unaizione di genere, ma c’è davvero poco materiale sulla vita delle personeanziane». A dare voce e spazio a una dimensione umana e sociale spesso trascurata ci pensa, regista tedesca classe 1954 i cui lungometraggi e documentari hanno fatto la storia del. In Genderation, documentario presentato alla Berlinale del 2021 e in concorso in questi giorni al SiciliaFilmfest di Palermo, la regista torna a incontrare i protagonisti del suo storico documentario del 1999 sulla comunitàgender di San Francisco, Gendernauts. A Journey Through Shifting Identities. La registaDa Gendernauts a ...

Advertising

sbonaccini : A Sassari una maestra ha chiesto agli alunni di realizzare il calendario reinterpretando alcune foto del '900. Ecco… - Golfredo1 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: è una maestra, passa del tempo con i vostri figli, li educa e diventa per loro un punto di riferim… - SpecnazGrandpa : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: è una maestra, passa del tempo con i vostri figli, li educa e diventa per loro un punto di riferim… - s9763222 : RT @sbonaccini: A Sassari una maestra ha chiesto agli alunni di realizzare il calendario reinterpretando alcune foto del '900. Ecco quella… - ernymo1 : @radiosilvana ma te lo vedi un bambino che spara con una magnum 44......signora maestra la C del compito in classe… -