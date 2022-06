La Liga denuncia Juventus, Manchester City e Psg: il motivo dell’attacco al club bianconero (Di venerdì 3 giugno 2022) Il livello di competitività della Liga spagnola è ancora molto alto, la dimostrazione è arrivata dal Real Madrid che ha vinto la Champions League. E’ arrivata una dura presa di posizione della Liga spagnola nei confronti di tre club. Secondo voci provenienti dalla Spagna avrebbe denunciato la Juventus e il Manchester City all’Uefa per irregolarità finanziarie. E starebbe per fare altrettanto anche con il Psg. L’obiettivo è quello di proteggere l’integrità del sistema calcio, messa in dubbio dal comportamento di alcuni club che non avrebbero valutato nel migliore dei modi la condizione economica dei club. Il presidente Tebas aveva attaccato, qualche giorno fa, il Psg per le cifre considerate folli del rinnovo di Mbappé. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Il livello di competitività dellaspagnola è ancora molto alto, la dimostrazione è arrivata dal Real Madrid che ha vinto la Champions League. E’ arrivata una dura presa di posizione dellaspagnola nei confronti di tre. Secondo voci provenienti dalla Spagna avrebbeto lae ilall’Uefa per irregolarità finanziarie. E starebbe per fare altrettanto anche con il Psg. L’obiettivo è quello di proteggere l’integrità del sistema calcio, messa in dubbio dal comportamento di alcuniche non avrebbero valutato nel migliore dei modi la condizione economica dei. Il presidente Tebas aveva attaccato, qualche giorno fa, il Psg per le cifre considerate folli del rinnovo di Mbappé. La ...

Advertising

Gazzetta_it : La Liga denuncia #Juve, City e Psg all'Uefa per presunte irregolarità finanziarie #Tebas - Milan_eBasta : Ben fatto, però mancano i ratti - INerazzurro : RT @impusino: Godrei... e non poco! - die_dec : RT @vivoperlinter: Caso plusvalenze, la Liga denuncia: guai in vista per la Juve? - vivoperlinter : RT @impusino: Godrei... e non poco! -