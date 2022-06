La Liga denuncia Juventus e Manchester City all’Uefa: “Indaghi su irregolarità finanziarie” (Di venerdì 3 giugno 2022) La Liga attacca Juventus e Manchester City. Dopo l’annuncio di voler denunciare il Paris Saint Germain dopo il caso Kylian Mbappe, il numero uno della lega spagnola Javier Tebas, come riporta AS, ha denunciato alla Uefa il club bianconero e quello inglese per irregolarità finanziaria. Uno scontro frontale in piena regola da parte della ‘confindustria’ iberica del calcio per proteggere i suoi club da una competizione considerata sleale che metterebbe a rischio l’ecosistema calcio. Tebas si era mosso già dopo il rinnovo dell’astro francese con i parigini parlando uno “scandalo” per il contratto faraonico firmato dall’attaccante, che era stato promesso al Real Madrid. La Liga aveva ricordato le perdite per oltre “700 milioni di euro nelle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Laattacca. Dopo l’annuncio di volerre il Paris Saint Germain dopo il caso Kylian Mbappe, il numero uno della lega spagnola Javier Tebas, come riporta AS, hato alla Uefa il club bianconero e quello inglese perfinanziaria. Uno scontro frontale in piena regola da parte della ‘confindustria’ iberica del calcio per proteggere i suoi club da una competizione considerata sleale che metterebbe a rischio l’ecosistema calcio. Tebas si era mosso già dopo il rinnovo dell’astro francese con i parigini parlando uno “scandalo” per il contratto faraonico firmato dall’attaccante, che era stato promesso al Real Madrid. Laaveva ricordato le perdite per oltre “700 milioni di euro nelle ultime ...

