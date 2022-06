La lettera di Benjamin Mascolo sulla fine della storia con Bella Thorne | che “amerà sempre”

Leggi su diredonna

"Poco più di 3 anni fa ho incontrato l'essere umano più straordinario di tutti", così inizia la lungadi, in cui ha annunciato larelazione con. I due, fidanzati e promessi sposi, si erano conosciuti nel 2019 e innamorati follemente, tanto che il cantante modenese – componente del duo Benji & Fede – si era trasferito in California, per vivere insieme alla sua dolce metà. Il messaggio commovente è stato condiviso sui social di lui, mentre l'attrice statunitense non si è dilungata: ha condiviso su Instagram solamente una fotografia di se stessa a letto, con la scritta: "Mi sveglio da sola".