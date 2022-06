La guerra spinge la Danimarca a unirsi alla difesa europea (Di venerdì 3 giugno 2022) La vittoria dei sì sull’adesione alla difesa comune europea ribalta la trentennale posizione danese, e conferma l’onda d’urto dell’invasione russa in Ucraina. Una strategia di lungo termine sarà sul tavolo del consiglio europeo di giugno. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 3 giugno 2022) La vittoria dei sì sull’adesionecomuneribalta la trentennale posizione danese, e conferma l’onda d’urto dell’invasione russa in Ucraina. Una strategia di lungo termine sarà sul tavolo del consiglio europeo di giugno. Leggi

Advertising

stefanociola4 : RT @sole24ore: ?? #Guerra e #sanzioni, l’isolamento spinge la #Russia in #recessione - AndreaNepori : Comunque un tempo se partiva una guerra di tweet con @lasoncini almeno ti si scaldavano un po' le mention. Mo' manc… - mau_or_ : #Peace #NoWar 'Assistiamo a una militarizzazione del discorso pubblico e della #democrazia, a un dominio degli asso… - sole24ore : ?? #Guerra e #sanzioni, l’isolamento spinge la #Russia in #recessione - biscottinofelic : Ukr è una scusa x iniziare una guerra il cui gioco non è locale ma di livello globale. L'occidente sta perdendo ege… -