La follia di un’Italia che celebra la festa del 2 giugno mentre depreca la festeggiata

Anche ieri, come ogni anno da molti anni a questa parte, la festa della Repubblica è stata da tutti celebrata con parole solenni, con il consueto impasto di ipocrisia e inconsapevolezza. Da alcuni decenni, infatti, è diventato normale onorare il giorno in cui la Repubblica fu fondata e ripudiarne i fondatori, esaltare la festa e insultare il festeggiato, rendere omaggio all'anniversario del 2 giugno e maledire la nascita della Prima Repubblica, dei suoi protagonisti e delle sue istituzioni, come se non fossero la stessa cosa, proprio come ogni giorno cantiamo le lodi della Costituzione e copriamo d'ingiurie i costituenti, cioè quei politici e quei partiti che materialmente la scrissero. Da questo punto di vista, il tweet di Giorgia Meloni è solo l'ultima inevitabile conseguenza di una tale decennale opera di rimozione:

