La festa granata del club Salerno 2010 (Di venerdì 3 giugno 2022) Sulle notte della canzone di Vasco Rossi “Io sono ancora qua..eh già” il Salerno club 2010 mercoledì sera presso Tenuta D’Amore a San Mango Piemonte ha festeggiato in pompa magna la permanenza della Salernitana in serie A Bissando il party della promozione dello scorso anno, i soci del club presieduto da Salvatore Orilia si sono scatenati con danze e balli gridando il loro amore per la squadra del cuore alla presenza di oltre 100 invitati. Serata allietata dal djset del vice presidente Rosario Camaggio con vocalist l’addetto stampa Andrea Criscuolo e dalle performance canore di Giovanni pa’ chitarr, e’ stato un crescendo di cori ed inni della Curva Sud Siberiano tra fumogeni e fuochi d’artificio Per la Salernitana presenti il team manager Salvatore Avallone, l’addetto stampa Gianluca Lambiase ed il prof. Rino Sica. Tra ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 giugno 2022) Sulle notte della canzone di Vasco Rossi “Io sono ancora qua..eh già” ilmercoledì sera presso Tenuta D’Amore a San Mango Piemonte ha festeggiato in pompa magna la permanenza della Salernitana in serie A Bissando il party della promozione dello scorso anno, i soci delpresieduto da Salvatore Orilia si sono scatenati con danze e balli gridando il loro amore per la squadra del cuore alla presenza di oltre 100 invitati. Serata allietata dal djset del vice presidente Rosario Camaggio con vocalist l’addetto stampa Andrea Criscuolo e dalle performance canore di Giovanni pa’ chitarr, e’ stato un crescendo di cori ed inni della Curva Sud Siberiano tra fumogeni e fuochi d’artificio Per la Salernitana presenti il team manager Salvatore Avallone, l’addetto stampa Gianluca Lambiase ed il prof. Rino Sica. Tra ...

