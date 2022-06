La Festa della repubblica e l’intramontabile “Viva l’Italia” di De Gregori (Di venerdì 3 giugno 2022) Come di consueto il 2 giugno è la Festa della repubblica. Per celebrare questa importantissima ricorrenza ricordiamo il significato di Viva l’Italia di Francesco De Gregori. Viva l’Italia è una canzone meravigliosa. Il noto artista, in merito a questo brano, dichiara: “È una canzone scritta in un momento in cui questo Paese attraversava dei guai abbastanza grossi. C’era il terrorismo in quegli anni, ma la canzone riflette il periodo tremendo degli anni Settanta. Nelle mie intenzioni era non un inno, ma un tributo a un Paese che aveva dimostrato comunque di avere gli anticorpi per reagire a tutto questo. Quindi un Paese amato. Ora io continuo sicuramente ad amare questo Paese, forse ho meno fiducia nei suoi anticorpi. “Viva ... Leggi su zon (Di venerdì 3 giugno 2022) Come di consueto il 2 giugno è la. Per celebrare questa importantissima ricorrenza ricordiamo il significato didi Francesco Deè una canzone meravigliosa. Il noto artista, in merito a questo brano, dichiara: “È una canzone scritta in un momento in cui questo Paese attraversava dei guai abbastanza grossi. C’era il terrorismo in quegli anni, ma la canzone riflette il periodo tremendo degli anni Settanta. Nelle mie intenzioni era non un inno, ma un tributo a un Paese che aveva dimostrato comunque di avere gli anticorpi per reagire a tutto questo. Quindi un Paese amato. Ora io continuo sicuramente ad amare questo Paese, forse ho meno fiducia nei suoi anticorpi. “...

