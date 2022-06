La domanda dei soldati russi: che senso ha morire per Severodonetsk? Ecco qual è il reale obiettivo di Mosca – L’ANALISI (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 24 febbraio Vladimir Putin fece una scommessa: in nessuno scenario bellico il mondo avrebbe offerto un aiuto concreto ed efficace all’Ucraina, un Paese apparentemente lontano dagli interessi dell’occidente e con una popolazione e una classe dirigente che non avevano niente a che spartire con quelle dei Paesi della Nato. Come nel biennio 1938-1939, quando nessuno volle morire per Praga o Danzica, così nel 2022 nessuno avrebbe voluto – secondo il Cremlino – correre il rischio di sfidare la russia per Kiev. Gli è andata male, come sappiamo tutti. Ma la domanda da cui era partito – cioè se c’è una città “straniera” per cui abbia senso perdere la vita – rimane, anzi adesso lo riguarda proprio da vicino. Fra i suoi stessi soldati e ufficiali, secondo quanto si può leggere negli smartphone abbandonati sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 24 febbraio Vladimir Putin fece una scommessa: in nessuno scenario bellico il mondo avrebbe offerto un aiuto concreto ed efficace all’Ucraina, un Paese apparentemente lontano dagli interessi dell’occidente e con una popolazione e una classe dirigente che non avevano niente a che spartire con quelle dei Paesi della Nato. Come nel biennio 1938-1939, quando nessuno volleper Praga o Danzica, così nel 2022 nessuno avrebbe voluto – secondo il Cremlino – correre il rischio di sfidare laa per Kiev. Gli è andata male, come sappiamo tutti. Ma lada cui era partito – cioè se c’è una città “straniera” per cui abbiaperdere la vita – rimane, anzi adesso lo riguarda proprio da vicino. Fra i suoi stessie ufficiali, secondo quanto si può leggere negli smartphone abbandonati sui ...

