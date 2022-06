“La Dolce Vita”, Fedez: «È il brano che mi ha riacceso il microfono durante la malattia» (video) (Di venerdì 3 giugno 2022) “La Dolce Vita” per Fedez non è solo il nuovo singolo realizzato con Tananai e Sara Mattei. Il rapper ha infatti spiegato – in un lungo post sui social – l’importanza che la registrazione del brano ha avuto sul percorso della sua operazione per la rimozione del tumore. «Tre giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone». Al brano a stava lavorando prima che la sua Vita «cambiasse così repentinamente». “La Dolce Vita, Fedez e il post su Instagram Fedez l’ha scritto su Instagram in un post corredato da due video. Uno lo ritrae abbracciato alla moglie nei giorni dell’intervento. Uno, invece, in studio di registrazione. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) “La” pernon è solo il nuovo singolo realizzato con Tananai e Sara Mattei. Il rapper ha infatti spiegato – in un lungo post sui social – l’importanza che la registrazione delha avuto sul percorso della sua operazione per la rimozione del tumore. «Tre giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone». Ala stava lavorando prima che la sua«cambiasse così repentinamente». “Lae il post su Instagraml’ha scritto su Instagram in un post corredato da due. Uno lo ritrae abbracciato alla moglie nei giorni dell’intervento. Uno, invece, in studio di registrazione. ...

Advertising

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - Fedez : LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - KimKardashian : La Dolce Vita - _koolove : RT @_koolove: + lui è il ragazzo più dolce che abbia mai visto, lui è letteralmente un angelo, lui è la cosa più bella del mondo davvero, p… - MarcoAnticoli : 'Se non mi lascerai lo spazio per farti dei complimenti, non funzionerà mai tra di noi'. #BellaThorne La frase d’a… -