La disoccupazione Usa spiana la strada alla Fed, le Borse soffrono. Spread oltre i 210 punti (Di venerdì 3 giugno 2022) Ftse Mib -1,1%, in controtendenza Leonardo. Il bilancio settimanale si chiude a -1,9% per Milano dopo gli allarmi sulla crescita economica lanciati dall'a.d. di Jp Morgan, Jamie Dimon, e dal numero uno di Tesla, Elon Musk. Incerti gli altri listini

