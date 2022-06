La bike connessa per chi ama l' allenamento indoor

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Unquotidiano sempre più completo e personalizzato anche a casa propria, grazie alla Tacx NEOSmart: si tratta di una stationary cycle perfettamente integrata con gli strumenti Garmin, in grado di fornire un’esperienza realistica di pedalata, simulando salite, cambi di terreno e perfino flussi d’aria in base alla velocità, alla potenza o alla frequenza cardiaca. Un gioiello che abbiamo avuto modo di osservare da vicino nella location milanese di design Casa Lago - insieme agli ultimi smartwatch pensati per essere indossati sempre, dalle avventure outdoor all'ufficio (Tactix®, 7 Venu® 2 Plus e i modelli della serie F?nix®7) - dove lo spazio scelto da Garmin per raccontarsi non è casuale. Tutte le tecnologie sono infatti contenute in strutture ad alto tasso estetico, e nel caso della Tacx NEOSmart questo si ...