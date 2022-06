La babysitter di Modena ha confessato | ' Si | ho lanciato il bambino dalla finestra | ero come in catalessi'

Advertising

La donna, arrestata martedì a Soliera () per il tentato omicidio del bambino di 13 mesi che accudiva, è stata sentita in carcere a, dove ha sostanzialmente ammesso le proprie ...Laha confessato: "Sono stata io, sono disperata". La donna, Monica Santi, 32 anni, è accusata di aver buttato un bambino di 13 mesi dalla finestra di una villa di Soliera (). Ha ...L'avvocato della baby sitter. La donna sarà sottoposta a perizia psichiatrica La bay sitter ha ammesso di aver preso il piccolo di 13 mesi e di averlo fatto cadere giù dalla finestra collocata al prim ...Anche la sua legale d'ufficio ha confermato la tesi: "Non riconosceva più la propria realtà ma ne percepiva una parallela".