Kate Middleton opta oggi per il giallo: è sempre regina di stile in cattedrale (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Con la regina Elisabetta assente più che giustificata alla messa per il Service of Thanksgiving presso St Paul’s Cathedral oggi, gli occhi di tutti erano puntati inevitabilmente su Kate Middleton. La moglie di William anche oggi elegantissima, è arrivata in chiesa con il duca di Cambridge e per l’occasione, ha scelto di indossare un abito giallo. Ieri l’abbiamo ammirata in bianco, oggi invece, ha indossato un abito color pastello. Un colore che la duchessa ama molto, l’abbiamo già vista in passato in altre occasioni, in uno stile molto simile. Non è mancato chiaramente anche il cappello, che ha completato un outfit come sempre, elegantissimo. A proposito del suo cappello, per la messa celebrata questa mattina, nel corso dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) Con laElisabetta assente più che giustificata alla messa per il Service of Thanksgiving presso St Paul’s Cathedral, gli occhi di tutti erano puntati inevitabilmente su. La moglie di William ancheelegantissima, è arrivata in chiesa con il duca di Cambridge e per l’occasione, ha scelto di indossare un abito. Ieri l’abbiamo ammirata in bianco,invece, ha indossato un abito color pastello. Un colore che la duchessa ama molto, l’abbiamo già vista in passato in altre occasioni, in unomolto simile. Non è mancato chiaramente anche il cappello, che ha completato un outfit come, elegantissimo. A proposito del suo cappello, per la messa celebrata questa mattina, nel corso dei ...

Advertising

vogue_italia : Tutto su Kate Middleton in stile Bridgerton e l'abito sfoggiato al garden party a Buckingham Palace ?? - - - >… - flamigl : in un’altra vita voglio essere kate middleton #PlatinumJubilee - nothingwthoyou : RT @Bright_Star06: La bellezza e l'eleganza di Kate Middleton, praticamente è nata per essere regina. ?? - zazoomblog : Principe William e Kate Middleton: quanti figli hanno? Come si chiamano? Nome età data di nascita dove vivono FOTO… - zazoomblog : Kate Middleton: quanto pesa? Che dieta fa? Quali alimenti mangia e quali no? Tutto sull’alimentazione della moglie… -