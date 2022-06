Kate Middleton, il volto deturpato: le immagini sono devastanti (Di venerdì 3 giugno 2022) Una foto di Kate Middleton con il volto deturpato ha fatto il giro del web. C’è un motivo se è piena di lividi Kate Middleton è di sicuro una delle donne più chiacchierate, proprio per il ruolo che ricopre dopo essersi sposata. Il suo volto ha ricoperto i muri della città di Milano, un’immagine decisamente inusuale in cui la donna appare con il volto completamente tumefatto. Ma cosa le è accaduto di preciso? Nel giro di poco tempo il voto di Kate Middleton, insieme a quello di Ursula Von Der Leyen, Letizia Ortiz regina di Spagna, Kamala Harris, Marine Le Pen e Anne Hidalgo, hanno fatto il giro della città di Milano. Il tutto per portare avanti un’iniziativa molto importante. Ogni scatto in cui ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 3 giugno 2022) Una foto dicon ilha fatto il giro del web. C’è un motivo se è piena di lividiè di sicuro una delle donne più chiacchierate, proprio per il ruolo che ricopre dopo essersi sposata. Il suoha ricoperto i muri della città di Milano, un’immagine decisamente inusuale in cui la donna appare con ilcompletamente tumefatto. Ma cosa le è accaduto di preciso? Nel giro di poco tempo il voto di, insieme a quello di Ursula Von Der Leyen, Letizia Ortiz regina di Spagna, Kamala Harris, Marine Le Pen e Anne Hidalgo, hanno fatto il giro della città di Milano. Il tutto per portare avanti un’iniziativa molto importante. Ogni scatto in cui ...

