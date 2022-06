Juventus, Szczesny: “Sarei felice di rivedere Pogba con noi, riprenderei anche Ramsey per farli giocare insieme” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il portiere della Juventus Szczesny, dal ritiro della nazionale polacca, si è espresso su un possibile approdo di Pogba in bianconero e ha elogiato il suo ex. compagno di squadra Ramsey. Sul francese il portiere polacco ha dichiarato: “Sarei felice di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un’ottima aggiunta alla rosa. Forse negli ultimi due anni non ha avuto costanza anche a causa degli infortuni che non lo hanno aiutato ma quando è in forma è uno dei migliori al mondo”. Mentre sul centrocampista gallese, ha speso queste parole di stima: “Aaron quando è in forma è un ottimo giocatore. Prenderei anche lui per farlo ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Il portiere della, dal ritiro della nazionale polacca, si è espresso su un possibile approdo diin bianconero e ha elogiato il suo ex. compagno di squadra. Sul francese il portiere polacco ha dichiarato: “dicon la maglia della. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un’ottima aggiunta alla rosa. Forse negli ultimi due anni non ha avuto costanzaa causa degli infortuni che non lo hanno aiutato ma quando è in forma è uno dei migliori al mondo”. Mentre sul centrocampista gallese, ha speso queste parole di stima: “Aaron quando è in forma è un ottimo giocatore. Prendereilui per farlo ...

