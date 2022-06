Juventus, ottimismo per Pogba: offerto un contratto triennale (Di venerdì 3 giugno 2022) ottimismo in casa Juventus per il ritorno di Paul Pogba. Il club bianconero ha offerto al centrocampista francese un contratto triennale da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il 29enne non ha ancora risposto, ma in Inghilterra non hanno molti dubbi sul fatto che il giocatore, dopo aver salutato il Manchester United, tornerà a Torino. I colloqui tra la Juventus e Rafaela Pimenta, che segue Pogba dopo la morte di Mino Raiola, si sono svolti senza intoppi e la società bianconera avrebbe ricevuto assicurazioni verbali sul “sì” del calciatore. Nonostante l’interessamento di Psg e Real Madrid, stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, la Juventus è fiduciosa che la firma arrivi presto. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022)in casaper il ritorno di Paul. Il club bianconero haal centrocampista francese unda 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il 29enne non ha ancora risposto, ma in Inghilterra non hanno molti dubbi sul fatto che il giocatore, dopo aver salutato il Manchester United, tornerà a Torino. I colloqui tra lae Rafaela Pimenta, che seguedopo la morte di Mino Raiola, si sono svolti senza intoppi e la società bianconera avrebbe ricevuto assicurazioni verbali sul “sì” del calciatore. Nonostante l’interessamento di Psg e Real Madrid, stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, laè fiduciosa che la firma arrivi presto. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare ...

