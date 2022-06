Juventus, non si molla la pista Zaniolo: nuovo contatto col procuratore (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Zaniolo e avrebbero riallacciato i contatti col suo procuratore La Juventus non abbandona la pista che potrebbe portare a Nicolò Zaniolo. I bianconeri infatti, anche di recente, avrebbero avuto dei contatti con il procuratore Claudio Vigorelli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questi ultimi non avrebbero portato a passi ufficiali, ma testimoniano il fatto che la Juve sul giocatore c’è ancora. Il tutto resta legato a Di Maria, al momento primissima scelta dei bianconeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri nonno lae avrebbero riallacciato i contatti col suoLanon abbandona lache potrebbe portare a Nicolò. I bianconeri infatti, anche di recente, avrebbero avuto dei contatti con ilClaudio Vigorelli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questi ultimi non avrebbero portato a passi ufficiali, ma testimoniano il fatto che la Juve sul giocatore c’è ancora. Il tutto resta legato a Di Maria, al momento primissima scelta dei bianconeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

