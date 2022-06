Juventus: non basta Pogba per arrivare alla sufficienza. lo sprint del Napoli, i misteri dell’ Inter e il nuovo Milan con vista su Zaniolo (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sarà certo il ritorno di Pogba a convincermi che la Juventus sia sulla strada del riscatto e di un mercato giusto dopo almeno tre stagioni di progetti pasticciati e mandati in fretta a gambe all’aria. Come non ricodare la cacciata di Allegri, l’ingaggio pesantissimo di Ronaldo, l’arrivo di Sarri, la cacciata del toscano, sostituito con Pirlo e poi tagliato anche lui. Storia vecchia ma che fa bene al ricordo e alla comprensione. Pogba (accordo a 8 milioni più 2 di bonus) non sposta nulla nella lettura di un nuovo progetto chiaro e vincente; è soltanto l’ennesimo rimasticamento di un ritorno al passato e di un acquisto tanto mediatico per provare, non si sa come e perché, a ripartire. NO AI GIOVANI SI AGLI SVINCOLATI Doveva essere il contrario e invece , per necessità, un altro progetto accantonato ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sarà certo il ritorno dia convincermi che lasia sulla strada del riscatto e di un mercato giusto dopo almeno tre stagioni di progetti pasticciati e mandati in fretta a gambe all’aria. Come non ricodare la cacciata di Allegri, l’ingaggio pesantissimo di Ronaldo, l’arrivo di Sarri, la cacciata del toscano, sostituito con Pirlo e poi tagliato anche lui. Storia vecchia ma che fa bene al ricordo ecomprensione.(accordo a 8 milioni più 2 di bonus) non sposta nulla nella lettura di unprogetto chiaro e vincente; è soltanto l’ennesimo rimasticamento di un ritorno al passato e di un acquisto tanto mediatico per provare, non si sa come e perché, a ripartire. NO AI GIOVANI SI AGLI SVINCOLATI Doveva essere il contrario e invece , per necessità, un altro progetto accantonato ...

