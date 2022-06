Juventus, fase di stallo nella trattativa per Di Maria: le ultime (Di venerdì 3 giugno 2022) Juventus DI Maria – Giovanni Albanese, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha annunciato le ultime di mercato in casa Juventus che riguardano Angel di Maria. Ecco quanto affermato. “La trattativa tra la Juve e l’entourage di Angel Di Maria vive una delicata fase di stallo. Preoccupante? In parte, sì. Perché il calciatore non vuole proprio saperne di impegnarsi per un secondo anno di contratto. Il passo più lungo che si è sentito di fare nell’ultimo incontro prende in considerazione al massimo l’inserimento di un’opzione di rinnovo unilaterale (a suo favore), al termine del primo anno che, invece, vorrebbe fortemente vivere con la maglia bianconera. La disponibilità non si sposa però con le esigenze del club, che potrebbe ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 giugno 2022)DI– Giovanni Albanese, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha annunciato ledi mercato in casache riguardano Angel di. Ecco quanto affermato. “Latra la Juve e l’entourage di Angel Divive una delicatadi. Preoccupante? In parte, sì. Perché il calciatore non vuole proprio saperne di impegnarsi per un secondo anno di contratto. Il passo più lungo che si è sentito di fare nell’ultimo incontro prende in considerazione al massimo l’inserimento di un’opzione di rinnovo unilaterale (a suo favore), al termine del primo anno che, invece, vorrebbe fortemente vivere con la maglia bianconera. La disponibilità non si sposa però con le esigenze del club, che potrebbe ...

