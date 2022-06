Juve Molina, Cherubini accelera per l’esterno argentino: le ultime (Di venerdì 3 giugno 2022) La Juve accelera per Molina: Cherubini sta avviando i contatti con l’Udinese per affondare il colpo decisivo La Juve continua a insistere per Molina dell’Udinese. Cherubini sta parlando con la dirigenza friulana per trovare un accordo. Cresce l’ottimismo per l’operazione anche se l’accordo non è ancora stato trovato. L’operazione complessiva potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni come scritto da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Lapersta avviando i contatti con l’Udinese per affondare il colpo decisivo Lacontinua a insistere perdell’Udinese.sta parlando con la dirigenza friulana per trovare un accordo. Cresce l’ottimismo per l’operazione anche se l’accordo non è ancora stato trovato. L’operazione complessiva potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni come scritto da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve Sprint Molina ?? Solomon Il Toro accelera ?? Priorità Dybala Inter avanti tutt… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, obiettivo Molina: il piano di Cherubini #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - D_IP17 : @UmbertoF97 Anche se non tifo juve provo a dire la mia : Szczesny, Molina(escludendo Cuadrado sia come terzino che… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, obiettivo Molina: il piano di Cherubini #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - robertopontillo : Juve sprint per #Molina: intensi contatti tra il ds Cherubini e l’Udinese, cresce la fiducia e si continua a trattare -