Juve | Miretti | 'Che emozione giocare con la mia squadra del cuore Futuro? Ora penso alla maturità | poi vediamo'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il centrocampista dellantus Fabiosi è raccontato in un’intervista a Tuttosport, dopo un bel finale di stagione in...

Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene © LaPresseIn un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', Fabioha parlato così del suo futuro. Il giovane talento della Juventus è tra i giocatori ancora in ...... ma la Vecchia Signora vuole valutare anche i tanti giovani che sono cresciuti nel settore giovanile come il giovane centrocampista Fabioche si è messo in grande evidenza nell'ultima parte ...Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole del centrocampista della Juventus. CONVOCAZIONE – «Ovviamente ogni volta che si viene chiamati in Nazionale è un onore e a ...Le parole di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus e dell'Italia Under 21, a Tuttosport Dopo essere diventato un punto fermo della Nazionale italiana Under 19 di Nunziata, con cui a marzo si è ...