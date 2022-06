Joao Pedro ha deciso quale sarà il suo futuro: la notizia sorprende i tifosi del Cagliari (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attaccante del Cagliari ha deciso quale sarà il suo futuro dopo la retrocessione del club. Cagliari Joao Pedro futuro Il Cagliari sta passando davvero un momentaccio. Prima le voci sulla cessione del club e poi una retrocessione davvero pesante per i sardi che ha scatenato sicuramente diversi malumori all’interno dello spogliatoio. Uno dei giocatori in partenza è purtroppo Joao Pedro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’italo-brasiliano ha preso una decisione sul suo futuro e non continuerà a vestire la maglia rossoblu anche per la prossima stagione. Pedro è al ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) L’attaccante delhail suodopo la retrocessione del club.Ilsta passando davvero un momentaccio. Prima le voci sulla cessione del club e poi una retrocessione davvero pesante per i sardi che ha scatenato sicuramente diversi malumori all’interno dello spogliatoio. Uno dei giocatori in partenza è purtroppo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’italo-brasiliano ha preso una decisione sul suoe non continuerà a vestire la maglia rossoblu anche per la prossima stagione.è al ...

Advertising

BolognaSpazio : ???? | Le strade di Joao Pedro e del #Cagliari sembrano andare in direzioni diverse. Dopo il #Torino si sono accodate… - TuttoCagliari : Joao Pedro via? Il Cagliari coglie una opportunità: per lui Torino, Roma, Fiorentina, Sassuolo e Bologna - infoitsport : Torino: per Joao Pedro pronti 7 milioni di euro. Su di lui anche la Fiorentina - infoitsport : Joao Pedro Fiorentina, contatti riallacciati con il Cagliari: le ultime - infoitsport : João Pedro, suo il 38% dei gol rossoblù. Nessuno come lui in A -