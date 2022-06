Jannik Sinner giocherà a Umago e ritroverà Carlos Alcaraz: uscita sul rosso in estate (Di venerdì 3 giugno 2022) Jannik Sinner giocherà il torneo ATP 250 di Umago, in programma dal 25 al 31 luglio sulla terra rossa della località croata. La presenza del tennista italiano è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori, che poche settimane fa avevano comunicato la partecipazione dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino, reduce dal ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, occupa attualmente il 12mo posto del ranking ATP e proprio a Umago debuttò nel 2019 a 17 anni, raggiungendo gli ottavi di finale. Jannik Sinner ha scelto dunque questo appuntamento estivo dopo i vari tornei sull’erba, tra cui spicca ovviamente Wimbledon. Roland Garros 2022: Martina Trevisan si ferma in semifinale, Coco Gauff a 18 anni in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)il torneo ATP 250 di, in programma dal 25 al 31 luglio sulla terra rossa della località croata. La presenza del tennista italiano è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori, che poche settimane fa avevano comunicato la partecipazione dello spagnolo. L’altoatesino, reduce dal ritiro agli ottavi di finale del Roland Garros a causa di un infortunio, occupa attualmente il 12mo posto del ranking ATP e proprio adebuttò nel 2019 a 17 anni, raggiungendo gli ottavi di finale.ha scelto dunque questo appuntamento estivo dopo i vari tornei sull’erba, tra cui spicca ovviamente Wimbledon. Roland Garros 2022: Martina Trevisan si ferma in semifinale, Coco Gauff a 18 anni in ...

