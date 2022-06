Jada Pinkett parla per la prima volta di quello che è successo tra il marito Will Smith e Chris Rock (Di venerdì 3 giugno 2022) “Spero che Will Smith e Chris Rock facciano pace“. Più chiara di così, Jada Pinkett Smith non poteva essere e dopo due mesi di silenzio dal “fattaccio”, lo schiaffone che il marito ha rifilato al comico americano durante la notte degli Oscar, ha preso ufficialmente posizione. Pochi giorni dopo il gesto che ha lasciato tutti senza parole innescando una polemica senza fine, l’attrice si limitò ad un laconico “questa è la stagione della guarigione ed io sono pronta” ma oggi che le acque sembrano essersi calmate (almeno in apparenza) si è esposta in maniera più esplicita. E lo ha fatto durante l’ultima puntata del Red Table Talk lo show che conduce in diretta su Facebook Watch assieme alla figlia Willow Smith e sua madre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) “Spero chefacciano pace“. Più chiara di così,non poteva essere e dopo due mesi di silenzio dal “fattaccio”, lo schiaffone che ilha rifilato al comico americano durante la notte degli Oscar, ha preso ufficialmente posizione. Pochi giorni dopo il gesto che ha lasciato tutti senza parole innescando una polemica senza fine, l’attrice si limitò ad un laconico “questa è la stagione della guarigione ed io sono pronta” ma oggi che le acque sembrano essersi calmate (almeno in apparenza) si è esposta in maniera più esplicita. E lo ha fatto durante l’ultima puntata del Red Table Talk lo show che conduce in diretta su Facebook Watch assieme alla figliaowe sua madre ...

