Italiano ucciso a Palma di Maiorca da una macchina della polizia – cosa è successo? (Di venerdì 3 giugno 2022) Una macchina della polizia ha investito accidentalmente tre persone a Palma di Maiorca. Nell’impatto ha perso la vita un Italiano di 35 anni. Una notizia davvero tragica: vediamo cosa è accaduto. Un episodio tragico è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Palma di Maiorca nelle Baleari. Un Italiano di 35 anni ha perso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 giugno 2022) Unaha investito accidentalmente tre persone adi. Nell’impatto ha perso la vita undi 35 anni. Una notizia davvero tragica: vediamoè accaduto. Un episodio tragico è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì adinelle Baleari. Undi 35 anni ha perso L'articolo NewNotizie.it.

