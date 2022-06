Italia-Ungheria, mobilitazione a Cesena: si temono i tifosi ungheresi (Di venerdì 3 giugno 2022) Cesena si prepara ad accogliere i numerosi tifosi per Italia-Ungheria, valevole per la seconda giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Martedì 7 giugno sono attesi circa 1.500 tifosi ungheresi in città per la partita in programma allo stadio Manuzzi. Come riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, negli ultimi giorni si sono svolte numerose riunioni per definire i dettagli dell’ordine pubblico. Saranno mobilitati oltre 300 agenti, con i rinforzi chiesti dalla prefettura di Forlì. I tifosi ungheresi infatti sono osservati speciali per tutte le forze dell’ordine europee, visti i loro atteggiamenti violenti. In passato, i supporter ungheresi sono stati autori di striscioni neo-nazisti, comportamenti omofobi, lanci di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022)si prepara ad accogliere i numerosiper, valevole per la seconda giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Martedì 7 giugno sono attesi circa 1.500in città per la partita in programma allo stadio Manuzzi. Come riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, negli ultimi giorni si sono svolte numerose riunioni per definire i dettagli dell’ordine pubblico. Saranno mobilitati oltre 300 agenti, con i rinforzi chiesti dalla prefettura di Forlì. Iinfatti sono osservati speciali per tutte le forze dell’ordine europee, visti i loro atteggiamenti violenti. In passato, i supportersono stati autori di striscioni neo-nazisti, comportamenti omofobi, lanci di ...

