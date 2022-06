Italia Under 21, Esposito: «Per me occasione unica, dimostrerò il mio valore» (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le parole dell’attaccante del Basilea Sebastiano Esposito, attaccante del Basilea in prestito dall’Inter, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21. IDOLO – «Il mio idolo è Totti, mi ispiro a lui. L’ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest’anno ho anche fatto il trequartista e qualche consiglio gliel’ho chiesto, ogni tanto ci sentiamo». RITORNO IN NAZIONALE – «Per me è un’occasione unica, torno in nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene. Ora voglio dimostrare il mio valore e dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le parole dell’attaccante del Basilea Sebastiano, attaccante del Basilea in prestito dall’Inter, ha parlato dal ritiro dell’21. IDOLO – «Il mio idolo è Totti, mi ispiro a lui. L’ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest’anno ho anche fatto il trequartista e qualche consiglio gliel’ho chiesto, ogni tanto ci sentiamo». RITORNO IN NAZIONALE – «Per me è un’, torno in nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene. Ora voglio dimostrare il mioe dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

