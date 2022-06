Italia primo produttore europeo di biciclette

(Di venerdì 3 giugno 2022) Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l'è ildie paese leader della smart mobility. Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro indelle attività produttive. Sostenuto anche l'incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri del cicloturismono che emergono dalla seconda edizione della ricerca “Ecosistema della Bicicletta” realizzata da Banca Ifis per fotografare andamento e prospettive di un settore protagonista della transizione sostenibile. Lo studio è stato presentato oggi, nella Giornata mondiale della Bicicletta, in occasione del Basilicata Bike Forum dedicato agli operatori turistici locali, durante ...

Giornata bici: l'Italia è il primo produttore in Europa - Ambiente & Energia