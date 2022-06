Italia primo produttore europeo di biciclette (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l’Italia è il primo produttore europeo di biciclette e paese leader della smart mobility. Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro in Italia delle attività produttive. Sostenuto anche l’incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri del cicloturismo Italiano che emergono dalla seconda edizione della ricerca “Ecosistema della Bicicletta” realizzata da Banca Ifis per fotografare andamento e prospettive di un settore protagonista della transizione sostenibile. Lo studio è stato presentato oggi, nella Giornata mondiale della Bicicletta, in occasione del Basilicata Bike Forum dedicato agli operatori turistici ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l’è ildie paese leader della smart mobility. Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro indelle attività produttive. Sostenuto anche l’incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri del cicloturismono che emergono dalla seconda edizione della ricerca “Ecosistema della Bicicletta” realizzata da Banca Ifis per fotografare andamento e prospettive di un settore protagonista della transizione sostenibile. Lo studio è stato presentato oggi, nella Giornata mondiale della Bicicletta, in occasione del Basilicata Bike Forum dedicato agli operatori turistici ...

Advertising

pdnetwork : In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio… - team_world : Serie di tweet da leggere tutto d'un fiato e con il ?? pieno di orgoglio: il nuovo album di Harry Styles… - carlosibilia : Era ora! L'Italia ha finalmente ottenuto l'impegno europeo sul tetto al prezzo del gas, azione che il @Mov5Stelle… - AndreaConsonni4 : RT @SiGarantista: Raffaele Della Valle, avvocato difensore di Tortora nel 1985, ci spiega perché i #referendum del #12giugno possono essere… - Fabrizi62640832 : RT @pdnetwork: In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio gratuito… -