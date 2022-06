Italia, il paese delle biciclette e della smart mobility (Di venerdì 3 giugno 2022) Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l’Italia è il primo produttore europeo di biciclette e paese leader della smart mobility. Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro in Italia delle attività produttive. Sostenuto anche l’incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati che emergono dalla seconda edizione della ricerca “Ecosistema della Bicicletta” realizzata da Banca Ifis per fotografare andamento e prospettive di un settore protagonista della transizione sostenibile. Lo studio, presentato nell’ambito dell’“Italian Green Road Award – Oscar del Cicloturismo ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l’è il primo produttore europeo dileader. Una crescita trainata dal fenomeno e-Bike e dal reshoring, ovvero il rientro inattività produttive. Sostenuto anche l’incremento del fatturato, in aumento del +7,4% rispetto al 2020 a 1,6 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati che emergono dalla seconda edizionericerca “EcosistemaBicicletta” realizzata da Banca Ifis per fotografare andamento e prospettive di un settore protagonistatransizione sostenibile. Lo studio, presentato nell’ambito dell’“n Green Road Award – Oscar del Cicloturismo ...

