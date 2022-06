Italia - Germania, Mancini: 'Sorpreso dai forfait di Lazzari e Zaccagni' (Di venerdì 3 giugno 2022) FIRENZE - " I forfait di Zaccagni e Lazzari hanno Sorpreso anche me , mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa ". Il commissario tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022) FIRENZE - " Idihannoanche me , mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa ". Il commissario tecnico ...

Advertising

juventusfc : Black & White Stories | Italia-Germania in bianconero ?????????????? - fattoquotidiano : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 10 paesi del mondo ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Gu… - MaristellArte : RT @ilpetulante: Dunque bloccano il petrolio russo, ma solo quello via petroliere (mare). L'Italia importa petrolio russo solo tramite petr… - TERRinaldo : @elio_vito Santi, poeti, navigatori e evasori … Evasione fiscale in % PIL Italia 11% Francia 5% Sp… -