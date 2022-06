Italia-Germania, Mancini: “Ripescaggio? Ho solo detto che se ci chiamano, ci andremo” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Affrontiamo in questa Nations League le squadre migliori forse in questo momento, Germania e Inghilterra. Sono partite anche belle, e che se dovessero andare bene potrebbero essere un buon inizio. Novità in formazione? Sì, chi è andato via è perché non era in condizione di giocare ed avrei creato loro dei problemi anche per settembre ed ottobre. Hanno bisogno di riposare e recuperare”. Lo ha detto il ct dell’Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia della Germania: “Il fatto però che Zaccagni e Lazzari siano ha sorpreso anche me. Loro hanno detto che avevano problemi e li ho mandati a casa. Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di una serie di giocatori, gli infortuni ci hanno condizionato. Loro stanno meglio di noi, erano più freschi, è stata forse l’unica ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Affrontiamo in questa Nations League le squadre migliori forse in questo momento,e Inghilterra. Sono partite anche belle, e che se dovessero andare bene potrebbero essere un buon inizio. Novità in formazione? Sì, chi è andato via è perché non era in condizione di giocare ed avrei creato loro dei problemi anche per settembre ed ottobre. Hanno bisogno di riposare e recuperare”. Lo hail ct dell’, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia della: “Il fatto però che Zaccagni e Lazzari siano ha sorpreso anche me. Loro hannoche avevano problemi e li ho mandati a casa. Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di una serie di giocatori, gli infortuni ci hanno condizionato. Loro stanno meglio di noi, erano più freschi, è stata forse l’unica ...

