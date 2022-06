Italia-Germania, Mancini in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna in campo per affrontare la Germania nel match valevole per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Il commissario tecnico Roberto Mancini alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 3 giugno alle ore X per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) L’, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna in campo per affrontare lanel match valevole per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Il commissario tecnico Robertoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 3 giugno alle ore X per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

