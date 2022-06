Italia-Germania, Flick: “Tutti siamo rimasti stupiti della mancata qualificazione degli azzurri” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Mancini ha fatto un lavoro fantastico dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l’Europeo. Noi cercheremo di metterli sotto pressione. Tutti quanti siamo rimasti sorpresi per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, ma secondo me l’Italia fa bene ad andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo”. Lo ha detto il ct della Germania, Hans-Dieter Flick, alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia: “Mondiale in Qatar? Noi ci stiamo preparando da tanto tempo, intanto proveremo a vincere le prossime quattro partite che ci separano. Contro gli azzurri dobbiamo dare il 100%, vogliamo essere ben preparati e far vedere il nostro gioco. Vogliamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Mancini ha fatto un lavoro fantastico dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l’Europeo. Noi cercheremo di metterli sotto pressione.quantisorpresi per ladell’al Mondiale, ma secondo me l’fa bene ad andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo”. Lo ha detto il ct, Hans-Dieter, alla vigilia del match di Nations League contro l’: “Mondiale in Qatar? Noi ci stiamo preparando da tanto tempo, intanto proveremo a vincere le prossime quattro partite che ci separano. Contro glidobbiamo dare il 100%, vogliamo essere ben preparati e far vedere il nostro gioco. Vogliamo ...

Advertising

juventusfc : Black & White Stories | Italia-Germania in bianconero ?????????????? - EleonoraEvi : SIAMO SICURI DI ANDARE NELLA DIREZIONE GIUSTA? Secondo il rapporto @EUEnvironment in #UE quasi tutti gli stati hann… - RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 10 paesi del mondo ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Gu… - ASCII32_ : @_Nico_Piro_ Lungi da me schierarmi a favore di guerre,quindi esiste una lista precisa delle armi inviate? Già dall… - degiorgiod : Maledetta $pekulazione. Nessun accenno invece al fatto che per 20 anni l'Europa con Germania ed Italia in testa ab… -