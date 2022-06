Italia-Germania domani sera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per terminare l’attesa per Italia-Germania, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Mancini, dopo la finalissima persa contro l’Argentina, va a caccia di punti contro la formazione tedesca, che sarà protagonista anche ai Mondiali Qatar 2022. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la prima giornata della Uefa. Gli azzurri di Mancini, dopo la finalissima persa contro l’Argentina, va a caccia di punti contro la formazione tedesca, che sarà protagonista anche ai Mondiali Qatar. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Uno e insu Rai Play. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace.

