Italia-Germania domani sera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per terminare l’attesa per Italia-Germania, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Mancini, dopo la finalissima persa contro l’Argentina, va a caccia di punti contro la formazione tedesca, che sarà protagonista anche ai Mondiali Qatar 2022. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la prima giornata della Uefa. Gli azzurri di Mancini, dopo la finalissima persa contro l’Argentina, va a caccia di punti contro la formazione tedesca, che sarà protagonista anche ai Mondiali Qatar. Chi conquisterà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 4 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Uno e insu Rai Play. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

fattoquotidiano : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - juventusfc : Black & White Stories | Italia-Germania in bianconero ?????????????? - EleonoraEvi : SIAMO SICURI DI ANDARE NELLA DIREZIONE GIUSTA? Secondo il rapporto @EUEnvironment in #UE quasi tutti gli stati hann… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Dondolino72 : RT @paeserealeit: #SALARIOMINIMO E IL MITO DEL COSTO DEL LAVORO, L’ITALIA DOV’È????? L’Italia è uno dei 6 stati membri dell’Unione Europea (s… -