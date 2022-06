Italia-Germania, Cristante: “Nations League per ricostruire. Mio futuro alla Roma? Vedremo” (Di venerdì 3 giugno 2022) “La Nations League può darci una grossa mano sotto l’aspetto morale ma va presa come un torneo di ricostruzione. Ci vuole pazienza, il mister proverà alcuni giocatori più giovani. E’ un appuntamento che ci darà una mano per costruire un percorso più importante che è quello delle prossime qualificazioni”. Lo ha detto Bryan Cristante a Sky Sport dal ritiro della Nazionale alla vigilia di Italia-Germania di Nations League: “Il mio futuro? Sono concentrato sulla Nazionale e su questo finale di stagione, poi Vedremo il da farsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Lapuò darci una grossa mano sotto l’aspetto morale ma va presa come un torneo di ricostruzione. Ci vuole pazienza, il mister proverà alcuni giocatori più giovani. E’ un appuntamento che ci darà una mano per costruire un percorso più importante che è quello delle prossime qualificazioni”. Lo ha detto Bryana Sky Sport dal ritiro della Nazionalevigilia didi: “Il mio? Sono concentrato sulla Nazionale e su questo finale di stagione, poiil da farsi”. SportFace.

