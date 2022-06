Italia femminile: le convocate di Bertolini per l’Europeo (Di venerdì 3 giugno 2022) Resa pubblica la lista delle convocate della CT Milena Bertolini in vista degli Europei in Inghilterra a luglio La CT Milena Bertolini ha reso nota la liste delle calciatrici convocate in occasione dell’Europeo inglese di luglio. Di seguito le scelte della CT. Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma). Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Resa pubblica la lista delledella CT Milenain vista degli Europei in Inghilterra a luglio La CT Milenaha reso nota la liste delle calciatriciin occasione delinglese di luglio. Di seguito le scelte della CT. Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma). Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), ...

