Italia, De Rossi: “Il materiale a disposizione di Mancini è quello giusto” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Il materiale è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale, sarebbe stato necessario anche in caso di Mondiale. Ci sono sempre stati buoni giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso”. Lo ha detto Daniele De Rossi in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della situazione della Nazionale: “Uno prepara le partite e il futuro della Nazionale, poi vedremo cosa dirà il campo: con l’Argentina abbiamo cambiato poco e si è perso. Ma bisogna capire gli obiettivi: se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Penso che il mister cambierà qualcosa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Il, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale, sarebbe stato necessario anche in caso di Mondiale. Ci sono sempre stati buoni giocatori ine li abbiamo anche adesso”. Lo ha detto Daniele Dein un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della situazione della Nazionale: “Uno prepara le partite e il futuro della Nazionale, poi vedremo cosa dirà il campo: con l’Argentina abbiamo cambiato poco e si è perso. Ma bisogna capire gli obiettivi: se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Penso che il mister cambierà qualcosa”. SportFace.

