Italia, Cristante: 'Non siamo gli ultimi arrivati ma la Germania è fortissima' (Di venerdì 3 giugno 2022) COVERCIANO (Firenze) - "La Nations League può darci una grossa mano sotto l'aspetto morale ma va presa come un torneo di ricostruzione. Ci vuole pazienza, il mister proverà alcuni giocatori più ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022) COVERCIANO (Firenze) - "La Nations League può darci una grossa mano sotto l'aspetto morale ma va presa come un torneo di ricostruzione. Ci vuole pazienza, il mister proverà alcuni giocatori più ...

Advertising

Romagialloross4 : #Italia, #Cristante: 'Fa piacere l'interesse sul mercato, dopo la #Nazionale vedremo' #ASRoma #CalciomercatoRoma… - sportli26181512 : #Italia, #Cristante: 'Non siamo gli ultimi arrivati ma la #Germania è fortissima': Il centrocampista della Roma all… - Robert_Zef : RT @LAROMA24: ?? Altre parole di #Cristante dal ritiro dell'#Italia: '#ASRoma? Dobbiamo fare uno step successivo, dobbiamo puntare ad arri… - CalcioNews24 : ??#Cristante in conferenza parla del futuro dell'#Italia e della partita contro la #Germania ?? - zazoomblog : Italia-Germania Cristante: “Nations League per ricostruire. Mio futuro alla Roma? Vedremo” - #Italia-Germania… -