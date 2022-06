Italia : A giugno 4 gare di Nation League (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la netta sconfitta con l'Argentina e l'addio di Chiellini alla Nazionale, l'Italia è tornata ad allenarsi in vista degli impegni di Nation League. Aumentano le defezioni per il ct Roberto Mancini: sono ben 9 i calciatori che hanno lasciato il ritiro. Il gruppo di 39 elementi, infatti, è da ridefinire in vista dei quattro impegni di Nation League: sabato a Bologna con la Germania, poi martedì 7 a Cesena con l'Ungheria e, sabato 11 a Wolverhampton con l'Inghilterra e martedì 14 a Moenchengladbach di nuovo con la Germania. Del gruppo iniziale non faranno parte Chiellini, Insigne, Emerson, Bernardeschi, Jorgignho, Verratti, Lazzari, Sirigu e Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la netta sconfitta con l'Argentina e l'addio di Chiellini alla Nazionale, l'è tornata ad allenarsi in vista degli impegni di. Aumentano le defezioni per il ct Roberto Mancini: sono ben 9 i calciatori che hanno lasciato il ritiro. Il gruppo di 39 elementi, infatti, è da ridefinire in vista dei quattro impegni di: sabato a Bologna con la Germania, poi martedì 7 a Cesena con l'Ungheria e, sabato 11 a Wolverhampton con l'Inghilterra e martedì 14 a Moenchengladbach di nuovo con la Germania. Del gruppo iniziale non faranno parte Chiellini, Insigne, Emerson, Bernardeschi, Jorgignho, Verratti, Lazzari, Sirigu e Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro.

