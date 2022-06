Italbasket | il nuovo commissario tecnico Pozzecco si commuove alla presentazione | “Ho sofferto tanto per la maglia azzurra” – Video

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Pochi hannoper laquanto me”. Sono queste le prime parole dadella nazionale maschile di basket Gianmarco. Con la voce rotta dall’emozione, l’ex giocatore è stato presentato questo pomeriggio a Milano. Ilct ha ricordato i momenti in cui “tifava contro la nazionale” a causa dell’esclusione dagli Europei del 1999 e del 2003. “In realtà era un tifo contro la sofferenza” ha precisatoche oggi è tornato in Nazionale ma da capo allenatore per sostituire Meo Sacchetti a meno di cento giorni dall’inizio degli Europei. Una scelta voluta dal presidente federale Giovanni Petrucci: “So benissimo che il momento poteva non essere ideale però ho ritenuto opportuno farlo adesso”. Le divergenze ...

Il CT, che guiderà l'Italbasket fino al 2024 con contratto "full time", trattiene a stento le lacrime. Oggi Gianmarco è l'emblema del nostro movimento e sono emozionato quanto lui per questo nuovo corso". L'entusiasmo per un nuovo capitolo della sua carriera, l'emozione di ritrovare una maglia che da giocatore "mi ha fatto soffrire", il peso della responsabilità, la voglia di creare un gruppo "forte".