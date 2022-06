Ita Airways inaugura nuovo volo Roma-Buenos Aires con Airbus A350

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022)(ITALPRESS) – E' partito ieri alle ore 21.40 il primodi ItaFiumicino –. Ilè stato operato con il, il primo in Italia e il primo della società, rappresenta ilambasciatore della compagnia nel mondo, fregiandosi della maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l'evoluzione della sua immagine: le nuove divise nate dal team Ita insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli per la prima volta in operativo; I nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva; Ilcatering di bordo studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini.L'che ha operato il ...